Vom Croissant bis zum Börek – Le Firin eröffnete auch in der Operngasse

Cankaya führt außerdem die rein türkische Bäckerei Ücler im 18. Bezirk. Vor drei Jahren wollte er sich mit einem neuen Lokal von der türkischen Linie lösen und sich auf die französischen Köstlichkeiten spezialisieren.

Die orientalischen Klassiker haben sich im Le Firin trotzdem gehalten: Vor allem die große Vielfalt an der Theke lockt die Kundschaft in das gemütliche Lokal. So finden sich dort Makronen neben Revani (türkischer Grieskuchen) und Avocado-Croissants neben den Falafel-Wraps.

von Magdalena Willert