Vom Arbeitsamt in den Turnsaal

Natürlich gibt es auch an ihrer Schule Aggressionen. Die Europaschule, in der in mehreren Sprachen unterrichtet wird, befindet sich in einer wenig wohlhabenden Wohngegend. Vor ein paar Jahren noch hatte sie einen schlechten Ruf. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Und es ist klar: Viel negative Energie kann im Turnsaal und auf dem Schulhof abgebaut werden.

Es ist nicht so, dass der Unterricht mit Kindern immer einfach ist. Es ist auch nicht so, dass Simon Palmisano überbezahlt wäre. Dennoch überwiegt bei ihm die Freude, dass er als Sportler auf die Siegerstraße zurückkehren konnte. Dankbar ist er dafür dem Gesundheitssport-Wanderprediger der ASKÖ, Günter Schagerl, der wieder einmal die richtigen Menschen an einen Tisch zusammengebracht hat.

Auch seine Direktorin hat Mut und Fingerspitzengefühl bewiesen. Anfangs gab es da und dort Vorbehalte. Heute sind alle überzeugt, dass der Quereinsteiger eine echte Verstärkung ist.