Bezirke wehren sich gegen Entmachtung

Rund 700 Wienerinnen und Wiener haben sich bei der KURIER-Umfrage zur Volksbefragung bereits entschieden. Auch wenn dies nicht repräsentativ sein kann, ist ein gewisser Trend zu erkennen.

Wie soll die Parkplatzsituation verbessert werden?Für die Wien-weite Pickerl-Lösung votierten bisher 54 Prozent der Teilnehmer, für die Lösung der Pickerlfrage in den einzelnen Bezirke stimmten 45 Prozent.

Eine gar nicht so „g’mahte Wies’n“ ist die Frage nach Olympischen Spielen in Wien. Nur 53 Prozent meinten dazu ja, 46 Prozent lehnen das sportliche Spektakel in Wien derzeit (noch) ab.

Ganz im Gegensatz zur Energiefrage: Soll die Stadt weitere erneuerbare Energieprojekte entwickeln? Mit 81 Prozent sind die Befürworter klar in der Mehrheit.

Wichtig scheint auch der Schutz für kommunale Betriebe: Eine deutliche Mehrheit von 63 Prozent lehnt die Privatisierung der Kommunalbetriebe der Daseinsvorsorge (Wasser, Abwasser, Spitäler, Müllabfuhr etc.) ab. Nur 36 Prozent sehen darin eine Chance zur Verbesserung.

Parkpickerl, Olympia in Wien,erneuerbare Energie und die Privatisierung von Dienstleistungen – stimmen Sie schon jetzt ab!