Volksanwälte rügen Wiener Gebietskasse

Herr Kotsis befasste darüber hinaus die Volksanwaltschaft mit der Causa. Dort wurde das Vorgehen der Kasse beanstandet; Nachzahlungen an die Betroffenen wurden verlangt. Weil die Kasse die Forderungen der Volksanwaltschaft mit dem Argument, dies würde den Verwaltungsaufwand erhöhen, ablehnte, hat sie nun eine "Missstandsfeststellung" bekommen. Darin erklärt die Volksanwaltschaft die seit 2010 praktizierte zu niedrige Rückerstattung für rechtswidrig. In rechtsstaatlicher Hinsicht agiere die Kasse unverantwortlich, heißt es in dem Schreiben. Indirekt wird auch verlangt, dass die Kasse allen Betroffenen die Differenz nachzahlt. Tut sie das nicht, bleibt Betroffenen nur eine Möglichkeit: Sie müssten einen Bescheid über die Abrechnung verlangen, um dagegen beim Arbeits- und Sozialgericht zu klagen.

Die Wiener Gebietskrankenkasse hat acht Wochen Zeit, um auf das Schreiben der Volksanwälte zu reagieren. Es werde binnen der vorgegebenen Frist Stellung genommen, hieß es auf Anfrage.