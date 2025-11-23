Sensationsfund in Simmering: "Das ist wie ein großer Kriminalfall"

Im April wurde der Sensationsfund aus Simmering präsentiert. In der Hasenleitengasse wurden 150 Skelette entdeckt, die der Schlüssel für die Gründung Wiens sein dürften. Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse, berichtet Kristina Adler-Wölfl, die Leiterin Stadtarchäologie. Was weiß man mittlerweile Neues über den Knochenfund?

Das römische Massengrab ist wie ein großer Kriminalfall. Geklärt ist er noch nicht, aber es gibt neue Indizien zu einigen großen Fragen. War es eine Auseinandersetzung Römer gegen Römer oder Römer gegen Germanen? Wer sind die hier bestatteten Opfer? Es ist uns gelungen, erste DNA-Analysen auf den Weg zu bringen. Die erste Frage dabei war, ob in den Knochen überhaupt genügend DNA für eine Sequenzierung erhalten ist. Hier gibt es gute Nachrichten, besonders gut klappte es bei Proben vom Felsenbein. Das Felsenbein umgibt das Innenohr, es ist sehr dicht und hart und enthält dadurch besonders viel DNA. Die Chancen stehen also gut, dass für viele einzelne Individuen Aussagen zu ihrer Herkunft möglich sein werden. Durch Isotopen-Untersuchungen der Zähne kann man die Ernährung und somit den Aufenthalt in der Kindheit klären.

Gibt es weitere Hinweise zum Zeitpunkt des Todes? Das Grab lässt sich nun sicher in die Jahrzehnte kurz vor oder kurz nach 100 n. Chr. datieren. Die Markomannenkriege, 166-180 n. Chr., fallen damit endgültig weg. Es bleiben aber immer noch viele Fragen zum Tathergang. Hinweise darauf können indirekt die Verletzungen geben, die zum Teil an den Knochen sichtbar sind. Am häufigsten ist die Beckenregion betroffen. Hier handelt es sich meist um Verletzungen durch Lanzen, Speere, Pfeile oder Geschosse. Am zweit häufigsten finden sich Hiebverletzungen am Schädel. Manchmal wird dabei große Gewalt sichtbar. Bei einem Individuum konnte ein Hieb sogar die Zähne durchtrennen. Auffallend sind generell die vielen unterschiedlichen Arten von Verletzungen, gezielte Enthauptungen fehlen. Wir haben es also mit einem Kampfgeschehen zu tun, am wahrscheinlichsten sind immer noch die Donaukriege Domitians, 85-97 n. Chr. Die großen Verluste waren wohl einer der Anlässe für die Gründung des Legionslagers von Vindobona 98 n. Chr. unter Kaiser Trajan. In jedem Fall ist das römische Massengrab in Simmering einer der bedeutendsten Funde zur römischen Geschichte auf Wiener Boden.

Zahlreiche internationale Medien bis zu CNN haben berichtet. Hätten Sie mit so viel Interesse gerechnet? Das römische Massengrab ist ein einzigartiger Fund, nicht nur für Wien und Österreich, sondern für den gesamten europäischen Teil des römischen Reiches, aber dass die Resonanz darauf weltweit so groß ist, hat uns schon sehr gefreut. Berichte von der New York Times bis zum National Geographic über archäologische Funde aus Wien hat man nicht alle Tage. Offen war bisher noch, ob es eine Ausstellung von Fundstücken gibt, ist da mittlerweile schon etwas entschieden? Im Römermuseum gibt es einen kleinen Raum, der extra dafür konzipiert wurde, um aktuelle Funde und Forschungsergebnisse zu präsentieren. Das ist sicher ein guter Rahmen. Aber noch sind wir nicht so weit. Zuerst müssen alle Analysen abgeschlossen und alle Indizien ausgewertet werden.

Welche Besonderheiten wurden heuer noch von der Stadtarchäologie entdeckt? Wir begleiten regelmäßig Infrastrukturprojekte in der Stadt. Es ist mittlerweile ein gut eingespielter Ablauf, vor allem wenn das Fernwärme- und Fernkältenetz erweitert wird, aber auch beim Austausch von Wasserrohren. Diese Künetten sind wie Fenster in die Vergangenheit, die sich öffnen, aber auch schnell wieder schließen. Und man hat genau diese eine Möglichkeit in den Boden zu schauen. Denn so viele Gelegenheiten für archäologische Grabungen gibt es nicht in einer dicht verbauten Stadt. Überall, wo Häuser stehen, haben deren Keller bereits so gut wie alles zerstört. Chancen sind vor allem nicht unterkellerte Höfe, und Plätze, wo noch keine Tiefgarage darunter ist. In der Bognergasse verlief zum Beispiel eine Künette mitten durch die Kasernen des Legionslagers, genauer gesagt durch den sogenannten Kopfbau. Das ist ein komfortabel ausgestatteter Bereich, wo der Centurio, der Kommandant einer Centurie, einer 80-100 Mann starken Einheit, wohnte. Hier kamen gut erhaltene Mauerreste mit einem Türdurchgang, Estrichböden und Reste von Wandmalerei zutage. Die einfachen Soldaten wohnten nicht so bequem. Sie waren im Rest des Kasernenblocks jeweils zu acht in einer Wohneinheit, einem contubernium, untergebracht.