"Villa Esmara"-Prozess: Freispruch für Tennismanager Leitgeb

Am Ende seien die Formulierungen in den Verträgen und auf den Rechnungen nicht gut gewählt worden, aber das sei alles aus der Immofinanz gekommen. Nicht Herr Leitgeb habe gesagt: "So und so - macht es zu meinem Vorteil". Auch habe es in keinster Weise einen Tatplan zwischen dem in dieser Causa ebenfalls mitangeklagten Ex-Immofinanzchef Karl Petrikovics und Leitgeb gegeben. "In Wahrheit waren ganz andere Leute an der Front, Petrikovics hat nur abgesegnet", so die Richterin.

Nach dem Scheitern des Immobilienprojektes seien sich beide Seiten ihrer Rechtsposition nicht sicher gewesen, deshalb sei es zum Vergleich, zu einem Abwägen gekommen. Die Vertragslage sei nicht einfach gewesen, hätten auch mehrere Zeugen bestätigt.

"Die Tatsache, dass hier sehr viel Papier produziert wurde und es viele Diskussionen gab, etwa über das französische Recht, führt nicht dazu, zu sagen, das Leitgeb den Plan hatte, sich auf Kosten der Immofinanz zu bereichern", so die Richterin. Vielmehr hätten Geschäftsleute versucht, auf eine gemeinsame Lösung zu kommen.

Auch geb es keinen Grund daran zu zweifeln, dass es sich um keinen Scheinvertrag gehandelt habe. Die zufällig gleichen Summen seien nur auf der Oberfläche verdächtig. "Grundsätzlich ist jeder einzelne Schritt nachvollziehbar".