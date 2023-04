Vierköpfige Familie in Wien mit CO-Vergiftung ins Spital gebracht

Eine vierköpfige Familie hat in der Nacht auf Freitag wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten hospitalisiert werden müssen. Mutter und Vater im Alter von je 32 Jahren und die vier und acht Jahre alten Mädchen erlitten CO-Vergiftungen. Lebensgefahr bestand nicht, die Personen wurden vorwiegend zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, berichtete Daniel Steiner, Sprecher der Berufsrettung Wien, gegenüber der APA.