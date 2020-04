Vier Verletzte bei Brand in Wien-Landstraße

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Landstraßer Hauptstraße gerufen. Die Bewohner wurden über eine Drehleiter und mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Vier Personen wurden verletzt.

Der Brand brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Zimmer im zweiten Stock des fünfstöckigen Hauses aus. Zwei Personen konnten sich selbstständig aus der Brandwohnung retten, zwei weitere Personen mussten mit Atemschutzmasken von der Feuerwehr gerettet werden, eine davon war bereits bewusstlos. Die Person wurde mit Sauerstoff versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.