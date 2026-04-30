Vienna Pride steht 2026 unter dem Motto "Sichtbar"

Die Vienna Pride nimmt zum 30-jährigen Bestehen Bezug auf die erste Parade im Jahr 1996. Wie damals ziehen die Teilnehmenden unter dem Motto "Sichtbar" durch Wien. Dies sei ein starkes Zeichen dafür, dass Sichtbarkeit damals wie heute politisch notwendig sei. "Gleichstellung darf kein Lippenbekenntnis bleiben, wir fordern konsequente gesetzliche Maßnahmen, wirksamen Schutz vor Diskriminierung und Hasskriminalität", sagte Obfrau der HOSI Wien, Ann-Sophie Otte, am Donnerstag.

Über 300.000 Menschen bei Parade erwartet Die Vienna Pride 2026 findet vom 29. Mai bis 14. Juni statt. Sie ist Österreichs größte LGBTIQ+-Menschenrechtsveranstaltung. Die Community habe in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht, aber viel sei "noch immer offen", hieß es in einer Aussendung. "Es kann nicht sein, dass queere Menschen in Österreich 2026 noch immer auf ein Verbot von Konversionstherapien warten müssen oder intergeschlechtliche Kinder weiterhin nicht ausreichend vor unnötigen medizinischen Eingriffen geschützt sind", so Otte. Der Höhepunkt der Vienna Pride ist wie jedes Jahr die Regenbogenparade, sie findet heuer am 13. Juni statt. Über 300.000 Menschen werden dazu auf der Ringstraße erwartet, um gemeinsam für Akzeptanz, Respekt und Gleichberechtigung zu demonstrieren.