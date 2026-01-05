Von New Yorks Straßen auf den Wiener Ring: Pride Parade feiert 30 Jahre

Wenn die Prunkstraße Wiens wieder in bunten Farben erstrahlt, Regenbogenfahnen geschwungen werden und die Outfits der Menschen kreativer denn je sind, kann es nur eines bedeuten: Die „Vienna Pride“, auch Regenbogenparade genannt, ist zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK Glitzer, knappe Outfits oder bunte Farben: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Und heuer ist ein besonderes Jahr, denn die Veranstaltung auf der Ringstraße jährt sich zum 30. Mal. Doch wie fand die Demo eigentlich ihren Weg nach Wien? Im Jahr 1996 holten Aktivist Andreas Brunner und seine Kollegen die Regenbogenparade erstmals von New York nach Wien. Eine vorangegangene Reise in die amerikanische Stadt im Jahr 1994 entfachte die Idee. Dort jährten sich gerade die „Stonewall-Unruhen“, Proteste von homosexuellen Menschen gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn, zum 25. Mal (siehe Infobox). Zelebriert wurde dieser Kampfbeginn um die Gleichstellung von LGBTIQ+-Personen mit einer Parade. Das Reisefazit von Brunner: So etwas braucht Wien auch.

Fakten Vienna Pride gibt es seit 2007 – als Dach und Klammer über allen Veranstaltungen, die rund um die Parade durchgeführt werden. Sie ist die größte LGBTIQ-Veranstaltung in Österreich und wird vom 29. Mai bis 14. Juni 2026 stattfinden. Die Parade 2026 findet am 13. Juni entlang der Ringstraße statt. Das Pride Village am Rathausplatz lädt am selben Tag mit Bühnenprogramm und Gastro-Angebot zum Feiern ein. Stonewall-Unruhen waren gewaltsame Proteste von homosexuellen Menschen gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn in New York im Juni 1969. Sie gelten als Beginn der modernen LGBTQ-Bewegung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK Über 300.000 Menschen feierten im Juni 2025 Toleranz und Menschenrechte in Wien.

Zwei Jahre später, am 29. Juni 1996 – orientiert am Datum der „Stonewall-Proteste“ – war es schließlich so weit: Die Demo für mehr Toleranz fand erstmals in Wien statt. Das Ziel war gesellschaftliche Anerkennung für marginalisierte Gruppen. Kurz gesagt geht es um das allumfassende Recht, man selbst zu sein, sich selbst nicht verleugnen zu müssen. Über 300.000 Menschen Laut einem ORF-Bericht gingen an jenem Tag vor dreißig Jahren in Wien Zehntausende Menschen auf die Straße, um für mehr Sichtbarkeit, Vielfalt und Gleichberechtigung zu demonstrieren. Aus Zehntausenden wurden aber schnell mehr: Zuletzt nahmen 2025 über 300.000 Menschen am Protestzug um den Wiener Ring teil.