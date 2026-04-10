Rund 49.000 Läufer - so viele wie noch nie - werden 43. Vienna City Marathon gegen sich selbst antreten. Am Weg dorthin gibt es allerdings noch ein paar andere Hindernisse auszuräumen. Und das beginnt schon bei der Organisation.

Wer noch keine Starterkarte (bis zu 100 Euro) hat, der wird am Streckenrand verharren müssen, das Mega-Laufevent ist jedenfalls in der Marathon- und Halbmarathon-Distanz seit Monaten komplett ausverkauft.

Tickets gibt es - vermeintlich - dennoch noch zu ergattern. Wer verletzt oder aus anderen Gründen verhindert ist, hat schließlich eines abzugeben. Das passiert aktuell in diversen Foren, auch auf Willhaben sind Tickets zu ergattern, meist zum Selbstkostenpreis, vereinzelt aber euch deutlich darüber.

“Habe Marathonticket zu vergeben für den ausverkauften gesamten Marathon”, schreibt da etwa eine Userin. Kostenpunkt: 150 Euro, 50 Prozent über Normalpreis.

Tickets nicht übertragbar

Seitens des VCM warnt man auf KURIER-Anfrage jedoch eindringlich davor, sein Starterticket auf dem Zweitmarkt zu kaufen. Zum einen könne es sein, dass man einem "betrügerischen Geschäftsmodell" - und so also entweder gar kein oder ein gefälschtes Ticket erhält.

Zum anderen sind die Tickets namentlich gekennzeichnet. "Es fällt dann wohl auch auf, wenn statt die Lena statt dem Peter läuft", heißt es von Seiten des VCM. Das könne im Nachhinein auch zur nachträglichen Disqualifikation führen. Auch bei einem medizinischen Notfalles gäbe es jedenfalls bremsenden Erklärungsbedarf. Oft sind mit der Startnummer auch persönliche Daten und etwaige Krankheiten dokumentiert, wenn diese vom Originalkäufer angegeben wurden.

Nur für die Staffel können jetzt noch kurzfristig Änderungen bekannt gegeben werden. Und zwar für eine Gebühr von 20 Euro bei der Startnummernausgabe am Help Desk.

Kinderläufe am Samstag

Eine kleine offizielle Chance gibt es dennoch noch, zumindest etwas Marathon-Luft zu schnuppern. Angefeuert wird beim Wien-Marathon ja jeder Läufer - unabhängig von Puls und Pace. Deswegen: Bis inklusive Sonntag ist die Anmeldung für den 5 und 10 Kilometer-Lauf noch offen. Auch für die Kinderläufe sind noch Plätze frei.

Für die Kleinsten zwischen drei und sechs Jahren wurde auch der sogenannte "Körberl-Lauf" ins Leben gerufen.

Deshalb rechnen die Veranstalter dieses Jahr auch mit besonders vielen Teilnehmern. 46.000 waren's vergangenes Jahr - heuer könnten's, inklusive Kinderläufe am Samstag und dem früher stattfindenen Lauf über 10 Kilometer - bis zu 49.000 werden.