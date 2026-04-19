Wien

Wien im Lauffieber: Die besten Eindrücke vom Vienna City Marathon

Heute findet in Wien die 43. Ausgabe des Vienna City Marathons statt. Die besten Eindrücke auf und abseits der Laufstrecke.
19.04.2026, 11:16

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LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM)

Heute steht Wien einmal mehr ganz im Zeichen der Laufbegeisterung. Der Vienna City Marathon geht in seine 43. Auflage – und das mit einem neuen Teilnehmerrekord. Rund 49.000 Läuferinnen und Läufer verwandeln die Straßen der österreichischen Bundeshauptstadt in eine große Laufstrecke.

Für zusätzliche Stimmung sorgen entlang der Strecke mehr als 60 Musik- und Entertainment-Stationen, die Publikum und Teilnehmende gleichermaßen begeistern.

Hier sehen Sie die schönsten Eindrücke vom größten Laufevent Österreichs:

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): START

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): POLIZEI

Beim Wien-Marathon sind über 400 Polizeikräfte im Einsatz.

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): 10-KILOMETER-LAUF

Beim Marathon nehmen rund 49.000 Läuferinnen und Läufer teil.

Vienna City Marathon

Auch das Wetter spielt heute mit.

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): EINSATZKRÄFTE

Die Polizei ist auf den Marathon "bestens vorbereitet".

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): START

Der Vienna City Marathon von oben. 

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): CHESEREK (KEN) / TIONGIK (KEN)

Marathonläufer Micah Cheserek

Vienna City Marathon

Die Läufer vor der Votivkirche.

Vienna City Marathon

Verkehrstechnisch steht die Stadt heute still.

Vienna City Marathon
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