Wien im Lauffieber: Die besten Eindrücke vom Vienna City Marathon

Heute steht Wien einmal mehr ganz im Zeichen der Laufbegeisterung. Der Vienna City Marathon geht in seine 43. Auflage – und das mit einem neuen Teilnehmerrekord. Rund 49.000 Läuferinnen und Läufer verwandeln die Straßen der österreichischen Bundeshauptstadt in eine große Laufstrecke.

Für zusätzliche Stimmung sorgen entlang der Strecke mehr als 60 Musik- und Entertainment-Stationen, die Publikum und Teilnehmende gleichermaßen begeistern.

Hier sehen Sie die schönsten Eindrücke vom größten Laufevent Österreichs: