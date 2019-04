Vienna City Marathon: 80.000 Füße wollen heute ins Ziel

Schweiß, Blut (aus so mancher Blase am Fuß) , Tränen, Glück und Euphorie – in diesem Spektrum spielen sich heute die Emotionen beim Vienna City Marathon (VCM) ab. Der KURIER hat die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengefasst.

36-mal

...hat der Vienna City Marathon schon stattgefunden. Beim ersten Event 1984 starteten knapp 800 Läufer. Der erste Sieger war der Pole Antonin Niemczak (siehe Bild). Der Zieleinlauf war damals am Heldenplatz.