Videoanalyse bei Wiener Rettung macht Schule

Eine neue Alarmierung erreicht die Sanitäter. Jetzt muss es schnell gehen. Die beiden Helfer sehen auf einem iPad den Auftrag. Bei diesem sind der Einsatzcode, Infos zum Patienten, die Tageszeit, die Fahrtdauer, das Wetter und die Umstände zu sehen. Laut Zeugen liegt der Patient in einem Lokal am Boden, die Angehörigen sind anwesend. Der Mann hatte sich kurz zuvor zwei Mal an die Brust gegriffen und war danach kollabiert.

Die Erstdiagnose lautet: Herzkreislaufstillstand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte liegt das Opfer blass und leblos am Boden. Die Sanitäter beginnen mit der Überprüfung der Vitalfunktionen. Eine Atmung ist nicht feststellbar. Einer der beiden Sanitäter beginnt mit der Reanimation, der andere bereitet den Defibrillator vor.