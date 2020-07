Video: Spektakuläre Hubschrauberlandung am Wiener Stephansplatz

Wein ein 13-jähriger Bub einen Teil einer Zahnspange verschluckt hat, ist es am Mittwoch zu einer spektakulären Hubschrauberlandung am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt gekommen.

Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, brauchte das Kind die Hilfe der Christophorus-Besatzung aber nicht. Sein Zustand war so stabil, dass es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Einsatz in der Innenstadt sorgte allerdings für Aufsehen. Zahlreiche Schaulustige filmten und fotografierten den Hubschrauber vor dem Dom.