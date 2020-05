Verwirrter überfiel Parlament in Wien

Das Sicherheitspersonal löste Alarm aus und lotste den Verwirrten, der bereits ein Buttermesser in der Hand hielt, in einen ihrer Räume, wo er laut Wintoniak eine Beamtin für rund zwanzig Minuten "in seine Gewalt brachte". Die alarmierten Einsatzkräfte der WEGA gingen anfangs von einer Geiselnahme aus, revidierten ihren Einsatzbefehl auf eine "gefährliche Drohung", erklärt Polizei-Sprecher Roman Hahslinger.



Die Beamten der Sondereinheit setzten den Verwirrten mit einem so genannten Doppelknaller, der den 36-Jährigen blendete, außer Gefecht. Die beiden Frauen wurde nicht verletzt, der Mann leicht. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien ermittelt nun.



Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter geistig verwirrt ist. "Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund", erklärt Wintoniak. Für den Nachmittag wurden alle Parlamentsführungen abgesagt.