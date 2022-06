Versuchte Vergewaltigung auf Baustellenklo: Frau vertrieb den Täter

Der Vorfall liegt schon einige Tage zurück: Am vorigen Dienstag soll eine 28-jährige Wienerin in Wien-Alsergrund im Bereich des Währinger Gürtels einen abendlichen Spaziergang unternommen haben. In einem Baustellenbereich soll sie eine Toilette aufgesucht haben.

Dort kam es dann zu dem brutalen Übergriff: Ein Mann soll ihr aufgelauert und versucht haben, sie in der Toilette zu vergewaltigen. Dem Opfer sei es aber gelungen, sich vom mutmaßlichen Täter zu befreien und zu flüchten. Beim Kampf um ihre Freiheit habe die 28-Jährige mehrere Hämatome, Schnittwunden und Kratzer erlitten, so die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Mann sind im Gange.

