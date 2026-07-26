Wien-Demos: Vier verletzte Polizisten und Festnahme

Weitgehend unspektakulär sind am Samstag Proteste rund um die geplante Demo der rechtsextremen Identitären Bewegung in Wien verlaufen. Diese war aufgrund einer angemeldeten Gegendemo in der Innenstadt untersagt worden. Bei der Gegen-Kundgebung selbst kam es nach einem Störversuch Rechtsextremer laut Polizei zu Flaschenwürfen, Einsatz von Pyro sowie Versuchen, polizeiliche Sperren zu durchbrechen. Dabei wurden vier Polizisten verletzt, eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Außerdem wurden fünf strafrechtliche und eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige erstattet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Aufgrund der Angriffe wurde die Versammlung behördlich aufgelöst.