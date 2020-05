Vermisster Arzt: Gesetz behindert raschere Ermittlungen

„Die Polizei muss zum Staatsanwalt, um das zu beantragen. Der braucht wiederum einen Richter, der schickt das an den Staatsanwalt und der dann an die Polizei. Die darf dann zum Telekom-Unternehmen gehen, das die Daten dann an die Polizei schickt“, erklärt der Bruder des Abgängigen. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen dieses – gesetzlich richtige – Vorgehen, das dauere eben so lange. Mehr will man aus kriminaltaktischen Überlegungen zu den laufenden Ermittlungen allerdings nicht sagen. „Wenn es um ein Verbrechen geht, dann sind die Täter längst über alle Berge, bis da etwas weitergeht“, meint der Bruder im KURIER-Gespräch.

Zuletzt lebend gesehen wurde Matthäus W. jedenfalls am 28. Dezember, gegen 17 Uhr, bei der U-Bahn-Station Heiligenstadt. Die Überwachungsbänder dort sind allerdings längst gelöscht.

Von Interesse sind jetzt auch die Internet-Aktivitäten des Arztes. Der 41-Jährige nutzte dafür einen speziellen USB-Stick auch in der Arbeit, über den er im Internet surfte und auch seinen Mailverkehr abwickelte.