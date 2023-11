Verletzt: Bursche zündete Feuerwerkskörper in seinem Zimmer

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße und der Berufsfeuerwehr Wien wurden am Donnerstagabend gegen 21 Uhr aufgrund eines Brandalarms in einer betreuten Unterkunft verständigt. Vor Ort bannte es zwar nicht, aber der 14-Jährige gab zu, dass er einen pyrotechnischen Gegenstand in seinem Zimmer gezündet und dabei den Alarm ausgelöst hatte.

