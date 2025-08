Syrer erlitt Lungenstich in neuer Schutzzone am Yppenplatz

Erst am Freitag wurde eine neue Schuzt- und Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz in Ottakring eingerichtet. In der Nacht auf Sonntag ist nun ausgerechnet dort ein Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Die Polizei wurde gegen 21.45 Uhr wegen einer Rauferei alarmiert. Als die Beamten am Tatort in der Brunnengasse eintrafen, fanden sie einen 26-Jährigen mit mehreren Schnittverletzungen an Armen und im Kopfbereich am Boden liegend vor.

Wie sich später herausstellte, hatte das Opfer - ein Syrer - auch einen Lungenstich erlitten. "Er musste heute operiert werden und konte noch nicht befragt werden", erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag. Die Hintergründe der Auseinandersetzung bleiben vorerst unklar.

Rauferei mit 10 bis 15 Personen

"Am Notruf hatten Zeugen von 10 bis 15 Beteiligten aneinem Raufhandel berichtet", so Gutt. Als die Polzei eintraf, fand sie aber nur noch den schwer verletzten Syrer vor, alle anderen Beteiligten waren bereits geflüchtet.

Zwei unbeteiligte Passanten hatten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe geleistet, heißt es in einer Aussenung der LPD. Sie gaben an, den Vorfall nicht selbst beobachtet zu haben. Die Berufsrettung Wien übernahm kurz darauf die notfallmedizinische Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn in ein Spital.