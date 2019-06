Verletzter Bauarbeiter mit Kran aus sechs Metern Höhe gerettet

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in zweiten Stock eines Rohbaus in Wien-Liesing. Ein 36-jähriger Bauarbeiter dürfte dabei von Eisenstehern am Kopf getroffen worden sein.

Die Seiltechnik-Einsatzgruppe (STEG) der Berufsrettung Wien begann mit der notfallmedizinischen Versorgung des Mannes direkt an der Unfallstelle in dem Gebaüde. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr wurde der Patient mit einem Kran, der bereits auf der Baustelle war, mit einer Schleifkorbtrage vom rund sechs Meter hohen Rohbau gerettet.