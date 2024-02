Mehrere Verletzte auf 6er-Linie: Gefahrenquelle Straßenbahn?

Dennoch werde es auf Hauptverkehrsadern mit vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern immer wieder zu Zwischenfällen kommen, so Zefferer. „In einer Stadt mit einem Verkehrsaufkommen wie in Wien , wo Fußgänger, Autos, Radfahrer und Öffis aufeinandertreffen, sind Zusammenstöße bedauerlicherweise nicht ganz zu vermeiden.“

Fahrer speziell geschult

Besonders gefährdet sind bei solchen Zwischenfällen immer Kinder, heißt es seitens Wiener Polizei. Dass es in der Quellenstraße gleich mehrere Schulen gibt, sorgt dementsprechend für ein höheres Unfallrisiko. „Man darf nicht darauf vertrauen, dass Kinder die Verkehrsregeln kennen und sich dementsprechend verhalten“, betont Polizei-Sprecher Mattias Schuster.

Zefferer zufolge wissen das auch Bim-Fahrer, die im Zuge ihrer Ausbildung speziell auf Gefahrenstellen geschult werden.

Dass dadurch in der Regel schwere Unfälle vermieden werden, zeigt ein Blick in die Statistik. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit wurden von 2018 bis 2022 in Wien 218 Fußgänger durch Straßenbahnkollisionen verletzt, vier Menschen kamen bei derartigen Unfällen ums Leben. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wurden in Wien 3.725 Fußgänger durch Kollisionen mit Autos verletzt. Für 17 Menschen endeten solche Zusammenstöße tödlich.