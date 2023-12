Verkehrskontrolle führte Polizei zu international Gesuchtem

Polizisten nahmen in am Dienstag zu Mittag einen 42-jährigen Russen fest, der wegen Eigentumsdelikten mit einem europäischen Haftbefehl aus Deutschland gesucht wurde. Eigentlich wollte die Polizei nur eine Verkehrskontrolle am Gaudenzdorfer Gürtel durchführen. Im Auto des 42- Jährigen wurden mehrere Schlüssel hochpreisiger Fahrzeuge sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Ebenfalls bei einer Verkehrskontrolle - diesmal in der Donaustadt - stellten bei einem 23-jährigen Serben fest, dass dieser vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus roch es aus dem Fahrzeuginneren nach Cannabis. Eingehender befragt gestand der 23-Jährige Kokain konsumiert zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos stellten die Beamten 178 g Kokain, 18,3 g Cannabis, Streckmittel, eine Kokainpresse sowie Verpackungsmaterial sicher. Weiters wurden Aufzeichnungen gefunden, die auf den Verkauf von Suchtgift hinweisen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 23-jährige mutmaßliche Suchtgiftdealer wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

