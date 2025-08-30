Warum das Anrainerparken in Margareten heuer nicht mehr umgesetzt wird

Nachdem der KURIER im Jänner über diese Politposse berichtet hatte, schien Bewegung in die Causa zu kommen: Margareten hat nämlich als einziger innerstädtischer Bezirk kein Anwohnerparken (also Parken nur für Pickerlbesitzer) umgesetzt – weshalb der 5. Bezirk zuletzt zusehends unter Druck kam. Vor allem im Naschmarkt-Grätzl, weil dort durch den Bau des „Naschparks“ und der U2-Baustelle Pilgramgasse rund 100 Stellplätze wegradiert wurden.

Doch eben wegen dieser temporären Baustelle, die nicht vor 2030 endet, konnte die für das Anwohnerparken nötige Stellplatzzählung nicht beauftragt werden, da das Ergebnis verfälscht wäre. Man hätte es vor dem Baustellen-Start initiieren müssen, hieß es. Eine Groteske auf den Rücken der Bezirksbewohner, die seither lange Wege bei der Parkplatzsuche (und viel Ärger auf sich) nehmen müssen.