Der Wiener Luft-50er: Gekommen, um zu bleiben

Der „Luft-100er“ ist seit einigen Monaten in aller Munde – respektive seine kontroversiell diskutierte Aufhebung in Tirol, Salzburg und der Steiermark. Kaum jemand weiß, dass es so etwas auch in Wien gibt – nämlich den Luft-50er auf den Freilandstraßen der Bundeshauptstadt.