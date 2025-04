Steiermark hebt "Luft-Hunderter" auf: Was ändert sich ab Karfreitag?

In der Steiermark wird ab dem Karfreitag der "Lufthunderter" auf Teilstrecken der Südautobahn (A2) und Pyhrnautobahn (A9) Geschichte sein: Die Verordnung wird am Dienstag vom zuständigen Landesrat unterzeichnet, wie das Land Steiermark am Montag mitteilte.

Zwischen Graz-Ost und Graz-West wird der "Luft-Hunderter", der dort seit 2017 auf Basis der sogenannten IG-L-Verordnung Feldkirchen in Kraft ist, bleiben. Es handelt sich um ein permanentes Tempolimit, denn hier führt die Autobahn direkt durch das Gemeindegebiet von Feldkirchen - Wohngebiet, Ärztezentrum und Schule sind in unmittelbarer Nähe.

Ab Juli 2025 sollen in höher belasteten Bereichen an den Autobahnen A2 und A9 zwei neue Luftgütemessstationen-Standorte zur Erfassung der Luftschadstoffe Feinstaub (PM10) und (PM2.5) sowie Stickstoffdioxid (NO2) in Betrieb genommen werden. Sie sollen die dortigen Immissionen ein Jahr lang aufzeichnen, dann soll evaluiert und mögliche Maßnahmen ausgearbeitet werden.

Und die EU-Grenzwerte ab 2030?

Was die Vorgangsweise zur Erreichung der ab 2030 geltenden EU-Grenzwerte anbelangt, will man mit dem zuständigen Bundesministerium die weitere Vorgangsweise klären. Hier gäbe es noch zwei Jahre Zeit für die Umsetzung in nationales Recht. Hier will man in sogenannten "road maps" in Abstimmung mit dem Ministerium bis Dezember 2028 einen Plan zur Luftreinhaltung erstellen, "auch, um eine mögliche Fristerstreckung zur Erreichung der Ziele gewährt zu bekommen", wie es in der Aussendung hieß.