Aus für "Lufthunderter" in der Steiermark fix

Der zuständige FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer werde die Abschaffung "ohne Verzögerung in die Wege leiten", so Kunasek. Die Messwerte sollen trotzdem weiter beobachtet und in der Verordnung zur Aufhebung des "Lufthunderters" mögliche Kompensationsmaßnahmen festgehalten werden. Diese sollen sicherstellen, dass bei Bedarf entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können, um die steirische Umwelt zu schützen, meinte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Auch sie hielt fest, dass die Abschaffung "aktuell möglich und umsetzbar ist".

Kritik an dem Vorhaben kam von KPÖ und Grünen. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz bezeichnete es in einer Aussendung als "Rückschritt für den Umweltschutz und die Gesundheit der Menschen". Damit seien wieder mehr Schadstoffe in der Luft, was eine schlechtere Lebensqualität in den Ballungsräumen bedeute. Auch Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl befürchtete gesundheitliche Folgen, während die Abschaffung "weder einen echten Zeitgewinn noch eine Verbesserung der Verkehrssituation" bringen werde. Am Dienstag wird im Landtag auf Antrag der Grünen auch eine Aktuelle Stunde zu dem Thema abgehalten.

Studie bestätigte Wirkung

Seit 2009 gilt nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft temporär 100 km/h auf Teilen der Südautobahn (A2) und der Pyhrnautobahn (A9). Erst 2024 wurde eine Studie der TU Graz präsentiert, die im Auftrag des Landes die Notwendigkeit der Temporeduktion untersuchte. Das Ergebnis bestätigte damals die Wirkung des IG-L-100er, zeigt aber auch, dass die Temporeduktion auf der Autobahn nur ein Mittel unter mehreren ist.