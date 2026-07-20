15-Jähriger nach mutmaßlicher Vergewaltigung verhaftet

Anfang Juli kam beim Landeskriminalamt eine Anzeige wegen Vergewaltigung ein. Der mutmaßliche Täter wurde am Sonntag an seiner Wohnadresse in Brigittenau verhaftet.

Über einen längeren Zeitraum

Der 15-Jährige soll über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie Gewalt an einer 14-Jährigen ausgeübt haben. Der Täter steht mit dem Opfer in einem engen Bekanntschaftsverhältnis, heißt es von der Polizei.

Der Beschuldigte zeigt sich nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.