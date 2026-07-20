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Wien

15-Jähriger nach mutmaßlicher Vergewaltigung verhaftet

Anfang Juli wurde er angezeigt und am Sonntag festgenommen. Der Jugendliche zeigt sich nicht geständig.
20.07.2026, 14:22

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Anfang Juli kam beim Landeskriminalamt eine Anzeige wegen Vergewaltigung ein. Der mutmaßliche Täter wurde am Sonntag an seiner Wohnadresse in Brigittenau verhaftet. 

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Über einen längeren Zeitraum

Der 15-Jährige soll über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie Gewalt an einer 14-Jährigen ausgeübt haben. Der Täter steht mit dem Opfer in einem engen Bekanntschaftsverhältnis, heißt es von der Polizei. 

Der Beschuldigte zeigt sich nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. 

Hilfe für Betroffene

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

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