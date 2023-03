Verdächtige bei Einbruch auf frischer Tat ertappt

Die Männer wurden umgehend festgenommen. Erste Erhebungen ergaben, dass in dem Gebäude Renovierungsarbeiten stattfanden. Ein Rucksack, gefüllt mit neuwertigen Elektrokabeln, wurde sichergestellt. Am Einsatz waren neben der WEGA auch Beamte der Polizeidiensthundeeinheit beteiligt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei ungarische Staatsangehörige im Alter von 37 und 50 Jahren. Die Männer befinden sich in Polizeigewahrsam.

