Verdacht auf versuchte Vergewaltigung in Wien: Zeugen gesucht

Am 09. Dezember 2023 wurde eine 26-jährige Frau am Nachhauseweg gegen 2.30 Uhr in der Ameisgasse in Wien-Penzing von einem unbekannten Mann niedergestoßen und mit Schlägen attackiert. Sie erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Im Zuge der Ermittlungen bestätigte sich nun der Verdacht der versuchten Vergewaltigung.

Die Ermittler konnten Fotos einer tatverdächtigen Person sichern. Sachdienliche Hinweise können - auch anonym - an das Landeskriminalamt Wien/Ermittlungsdienst unter der Telefonnummer 01/31310/33800 abgegeben werden.

