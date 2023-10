Vater und Sohn trieben als Ladendiebe in Wien ihr Unwesen

Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse wurden am Donnerstag in die Mariahilfer Straße gerufen, da der Ladendetektiv eines Modegeschäfts zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt hatte. Er hatte zuvor beobachtet, wie zwei Männer an Kleidungsstücken hantierten und die Filiale anschließend verließen. Als er in einer Umkleidekabine nachschaute, fand er dort abgetrennte Diebstahlsicherungen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und hielt die beiden Männer an. Es handelte sich dabei um Vater und Sohn, einen 51-jährigen und einen 17-jährigen Slowaken. Der Vater konnte sich zwar mit einem fremden Ausweis ausweisen, seine tatsächliche Identität wurde aber dennoch schnell ermittelt.