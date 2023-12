Vater soll 16-jährige Tochter gekratzt und bedroht haben

Während eines Streits am Sonntagnachmittag in der Leopoldstadt zwischen einem 48-jährigen Österreicher und seiner 16-jährigen Tochter verletzte der Mann sie mit Faustschlägen im Gesicht. Außerdem soll er sie an den Haaren gezerrt und im Gesicht gekratzt haben. In weiterer Folge soll der 48-Jährige ein Küchenmesser aus der Küchenlade genommen und mit diesem Stichbewegungen in Richtung des Bauches seiner Tochter gemacht haben.

Nachdem der Vater die Wohnung verlassen hatte, kam er nach telefonischer Rücksprache mit den Beamten wieder zurück und wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter