86-jähriger Österreicher bedrohte Sohn mit Pistole

In der polizeilichen Vernehmung gab der 51-jährige Sohn an, sein Vater habe ihn mit der Pistole bedroht und den Abzug betätigt, lediglich die Sicherung habe eine Schussabgabe verhindert.

Der 86-Jährige zeigte sich zum Vorwurf der gefährlichen Drohung geständig, den Versuch, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, will er jedoch nicht unternommen haben. Das Motiv soll ein bereits länger schwelender Streit gewesen sein.