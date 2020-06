Hochsaison für illegale Sprayer

Deswegen werden angesprühte Garnituren möglichst schnell aus dem Verkehr gezogen und gereinigt – und das per Hand. Vier Arbeitsschritte sind dafür notwendig: Erst wird ein spezielles Graffiti-Gel aufgetragen. Dieses löst die Sprayfarbe, ohne die Lackierung des Zuges zu beschädigen. Danach folgt ein flüssiges Lösungsmittel, die Grundreinigung und zuletzt das Absprühen mit Wasser. Knapp fünf Stunden brauchen zwei Graffiti-Entferner, um die Liebeserklärung vollständig zu beseitigen. Kosten: rund 4000 Euro – auf denen die ÖBB in den meisten Fällen sitzen bleiben.

Die Graffiti auf den öffentlichen Verkehrsmitteln sind im Auge des Gesetzes eine Sachbeschädigung. Übersteigt der Schaden 3000 Euro, wird es sogar als schwere Sachbeschädigung gewertet. Dafür drohen den Sprayern bis zu zwei Jahre Haft – wenn sie überhaupt gefasst werden. Denn die Aufklärungsquote bei Sachbeschädigungen ist gering: Österreichweit wurden 2012 nur 20 Prozent aller Fälle geklärt, in Wien gar nur fünf Prozent.

Zudem sind die Sprayer oft vermummt. „Solche Delikte passieren meist in der Nacht, die Täter tragen Handschuhe, sodass kaum Spuren bleiben“, erklärt Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei.

Um der Sprayer habhaft zu werden, vernetzen sich die Verkehrsbetriebe in Europa. Denn auch die Sprayer sind international vernetzt. Wird einer irgendwo in Europa erwischt, wird sein Tag (Künstlername, mit dem ein Sprayer seine Bilder versieht, Anm.) in den internen Datenbanken gesucht. So können einem Sprayer weitere Taten nachgewiesen werden.