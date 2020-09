Van der Bellen besuchte Jüdischen Friedhof Währing

Seit 2017 bemüht sich auch der Verein "Rettet den jüdischen Friedhof Währing" mit Günther Havranek als Obmann darum, das Thema breiter bekannt zu machen und auch Finanzierungen für die Sanierung aufzustellen. Der Bund unterstützt die Instandsetzungsarbeiten der jüdischen Friedhöfe in Österreich laut den gesetzlichen Vorgaben bis 2030 mit einer Mio. Euro pro Jahr insgesamt. Die Friedhofseigentümer müssen allerdings jeweils die Hälfte der Mittel aufbringen.

Vorbild Prag

Deutsch verwies auf das Beispiel des jüdischen Friedhofs in Prag, der ein Tourismusmagnet sei. Das längerfristige Ziel sei es, auch in Währing so etwas zu schaffen. Das Friedhof wurde 1784 eröffnet und kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts wegen Überfüllung gesperrt, sagte Muzicant, nunmehriger Vizepräsident des European Jewish Congress (EJC), vor Journalisten. Nun sei es zumindest gelungen, den Friedhof soweit herzurichten, dass man ohne Sicherheitsbedenken Personen einlassen kann, sagte er. Frei zugänglich ist der Friedhof derzeit nicht, er kann aber an Besuchstagen besichtigt werden (jeden zweiten Sonntag im Monat von 10.00 bis 16.00 Uhr, auch Gruppenbesuche sind möglich). Weitere Informationen findet man auf der Vereins-Website unter https://www.jued-friedhof18.at.