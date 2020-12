Ursula Stenzel: "Ich werde sicher kein Mainstream-Blogger"

Gleichzeitig werden Sie Bloggerin?

Ich bin und bleibe politisch interessiert. Deshalb ist das naheliegend. Geplanter Start ist der 7. Dezember.

Über welche Themen werden Sie schreiben?

Beim ersten Blog wird es um die Maßnahmen gegen die Pandemie gehen und der Skepsis, die man ihnen entgegenbringen muss. Weiters um die Angriffe der EU gegen Polen und Ungarn, die ich nicht gescheit finde. Ich werde sicher kein Mainstream-Blogger.

Was ist am Vorgehen der EU falsch?

Es ist eine Ungeheuerlichkeit, den Regierungen dieser Länder, die aus demokratischen Wahlen hervorgegangen sind, mit einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren zu drohen. Das ist die schwerste Krise der EU. Gäbe es nicht die Corona-Pandemie, würde man hauptsächlich darüber reden.

Was stört Sie an den Corona-Maßnahmen?

Immer noch sind die statistischen Grundlagen dafür nicht ganz nachvollziehbar. Wir sind gezwungen, wahnsinnig viel in Kauf zu nehmen, wo wir nicht genau wissen, ob es wirklich verhältnismäßig ist. Ich sehe in dem allen eher einen Aktionismus, um die Bevölkerung zu beruhigen. Ich selbst trage natürlich Maske. Aus Rücksicht – aber nicht unbedingt aus Überzeugung.

Die hohe Zahl an Corona-Toten beeindruckt Sie nicht?

Dieser Zahlenfriedhof geht vielen und auch mir auf die Nerven. Es ist eine große Frage, ob es die Übersterblichkeit gibt. Nun hat sich herausgestellt, dass in den Altersheimen die Sterblichkeit sogar zurückgegangen ist.

Sie bleiben aber dem freiheitlichen Lager verbunden, wie Parteichef Dominik Nepp betont?

Ich teile viele Ansichten der FPÖ, wenn auch nicht alle. Meine Haltung ist die, die ich immer hatte. Einerseits bin ich sehr konservativ, was Werte wie Familie und Religion betrifft. Andererseits bin ich sehr tolerant und liberal.

Wenn Sie auf Ihre Polit-Karriere zurückblicken: Was war Ihr größter Erfolg?

Die fünf Jahre, die ich Polen im Beitrittsprozess begleitet habe, waren sehr wertvoll. Als ich in Afghanistan war, habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass das dortige Nationalmuseum restauriert werden konnte. In Wien habe ich Dinge in die Wege geleitet, wie die Bewohnerparkplätze und eine Reform des öffentlichen Musizierens, wo eine gewisse Ordnung hineingekommen ist. Was ich nicht verhindern konnte, ist leider das geplante Hochhaus beim Eislaufverein.