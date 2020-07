Urlaub wie in Ibiza, nur ohne Oligarchin

Wien ist „Wie Ibiza. Nur ohne Oligarchin“ oder „Wie Berlin. Nur mit besserem Kaffee“ oder „Wie Miami. Nur mit Kaisekrainer“ oder „Wie Amsterdam. Nur mit g'scheitem Wein": Mit flotten Sprüchen wollen die Wiener Linien heuer im Rahmen ihrer Sommer-Offensive Lust auf Urlaub in Wien machen. Allen Urlaubsorten ist gemeinsam, dass sie mit den Öffis bequem zu erreichen sind. "So dauert etwa die U-Bahn-Fahrt vom Stephansplatz zum Copa Beach nur sieben Minuten mit der U1. In Wien kann man einen perfekten Urlaub verbringen, es gibt unzählige Erholungs-Angebote zum Nulltarif und mit den Öffis fährt man um 1 Euro täglich durchs ganze Netz", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima. Ob angesichts der bisherigen Temperaturen der Spruch “Wien ist ... wie der Hyde Park. Nur mit Sonne" heuer auch zutrifft, wird sich aber erst noch weisen,

Die aktuelle Sommerkampagne begleiten die Wiener Linien mit einem Fotowettbewerb auf Instagram. Unter allen mit dem Hashtag #sogutfährtWien geposteten Bildern wählen die Wiener Linien Bilder aus, die auf dem Instagram-Kanal der Wiener Linien unter instagram.com/wienerlinien gefeatured werden. Drei Gewinnern winkt zusätzlich ein sommerliches Goodie-Bag aus dem Fanshop der Wiener Linien.