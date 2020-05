Unterwegs mit dem Unfallkommando

Die Gruppeninspektoren Wagner und Eichenbaum bekommen ihren ersten Einsatz. Es ist 7.30 Uhr. Das Duo besteigt den Klein-Lkw und gibt per Telefon durch: "VUK 102

- Ausfahrt". Es geht mit Blaulicht in die Erlaaer Straße. Die Beamten haben es dort mit einem Dutzendfall zu tun.



Ausgelöst hat den Crash ein 59-jähriger Taxilenker. "Mir ist die Lesebrille heruntergefallen und nachdem ich sie aufgehoben habe, stand plötzlich ein Auto vor mir", rechtfertigt sich der Lenker, warum sein Taxi gegen einen Peugeot gekracht war und dieser gegen einen Lieferwagen schlitterte. Eine Fünfjährige musste verletzt ins Spital.



Während Eichenbaum die Unfallstelle vermisst, bittet Wagner alle Beteiligten in den Kleinbus zur Protokollaufnahme. "Zuerst befragen wir die unbeteiligten Zeugen. Dann geht es der Reihe nach bis zum vermutlich Schuldtragenden", sagt Wagner.



Nach einer halben Stunde ist dieser Job erledigt. Der größere Teil der Arbeit wartet auf sie in der Rossauerkaserne. Für das Gericht muss jedes Detail feinsäuberlich dokumentiert werden. Dazu gehört auch die mit Tusche gezeichnete Unfallskizze.



Nach jedem Unfall geht es zumeist ins Spital, um die Opfer zu befragen. In diesem Fall reichte ein Telefonat mit dem Vater des Mädchens aus. Das Kind hat eine Prellung im Kopfbereich erlitten. In Wien geht nicht jeder Unfall aber so glimpflich aus. Im vergangenen Jahr wurden 29 Verkehrstote gezählt.