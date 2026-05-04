Unverschwendet: Mission Lebensmittelrettung seit 10 Jahren

Eine große zweibeinige Karotte hängt über einem Stand im neuen Marktraum auf dem Wiener Naschmarkt. Er gehört zum Unternehmen „Unverschwendet“, das das Wurzelgemüse als Symbol für aussortierte Ware aufgestellt hat. Die Idee: Lebensmittel zu retten und ihnen eine zweite Chance zu geben.

Dahinter stehen die Geschwister Cornelia und Andreas Diesenreiter. Was vor zehn Jahren als Start-up begann, ist heute ein Unternehmen mit rund 25 Mitarbeitern, über 250 Partnerbetrieben und Millionen verkauften Produkten pro Jahr. „Vor zehn Jahren waren es ungefähr 5.000 Artikel, die wir verkauft haben, mittlerweile sind wir im millionenstelligen Bereich“, sagt Andreas Diesenreiter.

Produkte aus Überschuss

Am Marktstand präsentieren sie das Konzept: Aus Überschüssen wie Zwiebeln, Tomaten oder Obst werden Confits, Chutneys oder Marmeladen hergestellt und in Gläser abgefüllt. Waffeln werden zu Gin gebrannt. „Unsere Produkte sind kleine Botschafter für unsere Mission“, sagt Cornelia Diesenreiter. „Man hält sie in der Hand und kommt so mit dem Thema in Berührung.“

Denn Lebensmittelverschwendung entsteht auch vor dem Verkauf – in der Landwirtschaft und Produktion. „Die meisten denken an Haushalt oder Handel, aber wenige wissen, dass große Mengen bereits vorher entstehen“, sagt der Geschäftsführer. Die Gründe sind vielfältig. Manchmal ist eine Karotte zu groß oder zu krumm, ein anderes Mal wird zu viel produziert. Oder ein Lkw steht im Stau, sodass das Lieferfenster verpasst wird – die Ware wird zum Überschuss.