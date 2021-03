Unterbrechung im Wiener Pendlerverkehr

Wegen eines schadhaften Zuges fährt die Linie U4 derzeit nur zwischen Hütteldorf und Karlsplatz bzw. zwischen Landstraße und Heiligenstadt, wie die Wiener Linien auf ihrer Website mitteilen.

Die Störung soll bis etwa 8.45 Uhr dauern, doch auch danach werden die U-Bahnen in unregelmäßigen Intervallen fahren. Planen Sie also am Weg in die Arbeit etwas mehr Zeit ein.

Die Wiener Linien empfehlen, die Störung über die Linien U3, sowie die Linien 2 oder 4A zu umfahren.

Auch die U-Bahnlinie U1 kann wegen eines schadhaften Fahrzeugs derzeit in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren.