Uni Wien unter Top 100 weltweit: Mehr als nur ein Achtungserfolg

Dass die Uni Wien nun unter die besten 100 Universitäten weltweit gereiht worden ist, ist weit mehr als nur ein Achtungserfolg. Die jahrelangen Bemühungen der Uni tragen hier Früchte, nicht umsonst hat sich die Bildungseinrichtung in den vergangenen sieben Jahren um stolze 70 Plätze verbessert, obwohl die internationale Konkurrenz rasant steigt. Phil Baty, Chief Global Affairs Officer von THE (Times Higher Education Ranking), bezeichnet die Platzierung gar als „Durchbruch“.

Und es ist vor allem auch ein Meilenstein in der weiteren Positionierung von Wien als Wissenschaftsstandort, wo die Stadt bereits auf einem soliden Fundament aufbauen kann. Das ist aus einer Mehrzahl an Gründen erfreulich. Die Wissenschaftsfeindlichkeit schreitet international voran, man richte seinen Blick nur auf die USA. Wenn sich Wien als Bollwerk dagegen etablieren kann, ist man nicht nur moralisch auf der richtigen Seite, sondern bringt sich auch für Wissenschafter ins Spiel, die eine neue Forschungsheimat suchen. Innovationskraft kann in volatilen Zeiten für Stabilität sorgen.