Universitäts-Ranking: Uni Wien weltweit erstmals unter Top 100

Im neu veröffentlichten „THE World University Ranking“ verbessert sich die Universität Wien von Platz 110 auf Platz 95. Damit zählt sie als erste österreichische Universität zu den Top 100 Unis weltweit. „Diese sensationelle Platzierung ist das Ergebnis einer langjährigen, strategischen Ausrichtung, die Universität Wien als internationale Spitzenuniversität zu positionieren“, zeigt sich Rektor Sebastian Schütze dementsprechend erfreut.

Im Jahr 2018 lag die Uni Wien noch auf Platz 165 von 1.103 Unis. In sieben Jahren rückte sie also um 70 Plätze vor, obwohl mittlerweile 2.191 Unis gerankt werden.