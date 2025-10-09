Universitäts-Ranking: Uni Wien weltweit erstmals unter Top 100
Im neu veröffentlichten „THE World University Ranking“ verbessert sich die Universität Wien von Platz 110 auf Platz 95. Damit zählt sie als erste österreichische Universität zu den Top 100 Unis weltweit. „Diese sensationelle Platzierung ist das Ergebnis einer langjährigen, strategischen Ausrichtung, die Universität Wien als internationale Spitzenuniversität zu positionieren“, zeigt sich Rektor Sebastian Schütze dementsprechend erfreut.
Im Jahr 2018 lag die Uni Wien noch auf Platz 165 von 1.103 Unis. In sieben Jahren rückte sie also um 70 Plätze vor, obwohl mittlerweile 2.191 Unis gerankt werden.
Die Universitäten werden in fünf Bereichen bewertet: Lehre (Gewichtung 29,5 %), Forschungsumfeld (29 %), Qualität der Forschung (30 %), Internationale Ausrichtung (7,5 %) sowie Industriekooperationen (4 %). Die Uni Wien punktete insbesonders bei der internationalen Ausrichtung (z. B. Anteil internationaler Forschender, Studierender und Publikationen) und bei der Forschungsqualität (z. B. Anzahl hochzitierter Zeitschriften).
„Der Durchbruch der Universität Wien in die Top 100 der Weltrangliste ist ein Grund zum Feiern. Dies ist nicht nur ein symbolischer Durchbruch – er steht für einen konsequenten und stetigen Fortschritt über mehrere Jahre hinweg, gemessen an der strengen und anspruchsvollen Methodik des Times Higher Education Rankings“, sagt Phil Baty, THE-Chief Global Affairs Officer.
