Als in den 1930ern in Österreich und Deutschland plötzlich Hakenkreuzfahnen von den Universitäten wehten, begann eine Fluchtbewegung, die die Welt der Wissenschaft für immer verändern sollte. 133.000 jüdische Flüchtlinge kehrten Österreich, als es noch ging, den Rücken. Auch etwa 1.300 Wissenschafter und Akademiker aus dem „Großdeutschen Reich“ flohen in die Vereinigten Staaten. Ganze Institute wurden „ausgeblutet“. Der Verlust, den Österreich durch den Vertreibungswahn erlitt, lässt sich am Beispiel der Grazer Universität dokumentieren. Drei Nobelpreisträger mussten 1938 ihre Alma Mater verlassen: der Pharmakologe Otto Loewi sowie die Physiker Victor Franz Hess und Erwin Schrödinger. Damals ist Österreich zur geistigen Provinz geworden.

Ökonomische Studien zeigen parallel dazu die Innovationswirkung für die USA: In jenen Feldern, in denen die Emigranten wirkten, stiegen die US-Patentanmeldungen um 31 Prozent. Das „intellektuelle Kapital“ dieser Flüchtlinge wurde zum Treibstoff amerikanischer Wissenschaft. Universitäten wie Harvard, Yale, Stanford, das MIT oder Caltech wandelten sich zu globalen Leuchttürmen. Viele der Geflüchteten sorgten für den Nobelpreis-Boom der USA nach 1945. Und heute? Noch herrscht zwar kein symmetrischer „Retour-nach-Europa-Brain-Drain“, aber politisch erzeugte Hürden zeigen Wirkung: Gekürzte Budgets, gefeuerte Forschende, enorme Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit lassen selbst Spitzenfachkräfte ernsthaft darüber nachdenken, den Vereinigten Staaten den Rücken zu kehren.