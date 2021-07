Unfall mit entlaufenem Pferd in Wien

Nach einem Verkehrsunfall mit einem entlaufenen Pferd am Handelskai in Wien-Leopoldstadt, bei dem Mittwochabend eine Pkw-Lenkerin leicht und das Tier schwer verletzt wurden, befand sich das Fiakerpferd am Donnerstag auf dem Weg der Besserung. Es war noch am Unfalltag in der Veterinärmedizinischen Universität Wien operiert worden, nachdem es tiefe Schnittwunden erlitten hatte.

Die 62-jährige Pkw-Lenkerin, die bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend ihre zwei Enkelkinder im Auto hatte, kam mit Prellungen davon. Sie wurde laut Polizeisprecher Roman Hahslinger bereits wieder in häusliche Pflege entlassen.

Ganges - von seiner Besitzerin Martina Michelfeit "Ganshi" gerufen - war am Mittwoch von einem Übungsgelände im Prater entlaufen. Das schilderte Michelfeit bei einem Medientermin in den Stallungen der Vetmeduni, wo der achtjährige Wallach untergebracht wurde. Sie habe mit dem Fiakerpferd gegen 16.00 Uhr am Langzügel trainiert und sei dabei hinter ihm gestanden, beschrieb Michelfeit den Beginn des Zwischenfalls. Als sich der Zügel bei einer Drehung verfing, riss sich das Pferd los. Sie habe noch versucht, "Ganshi" in die Box zu bekommen, das Pferd habe sich "aber lieber für den Handelskai entschieden".