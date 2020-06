Unfall: "Ich sah Menschen durch die Luft fliegen"

Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Audi-Lenker Alexander S. ist von Beruf übrigens – Chauffeur. Ob seine Firma von dem Unfall und dem Prozess weiß? Ja, sagt er, man warte dort auf den Ausgang, danach entscheide sich, ob er den Job behalten darf. Alexander S. behauptet, er habe Grün gehabt. Das sagt der Smart-Fahrer auch. Den hatte S. nach dem Zusammenprall zur Rede gestellt: "Du bist ja b’soffen. Was fahrst du in mich hinein?"

"Man kann nach so etwas von mir keine Freundlichkeit erwarten", rechtfertigt sich der Angeklagte.

Sein Verteidiger Robert Lattermann bringt eine Zeugin ins Spiel, die am Vortag gesehen haben will, wie die Ampel von Grün-Blinken wieder auf Grün statt auf Rot umgesprungen sei. Ein Fehler in der Schaltung?

Der Prozess wurde vertagt.