Unbekannter sprengte Telefonzelle in Wien

Die Polizei sucht derzeit einen oder mehrere Täter, die eine Telefonzelle in Wien-Meidling schwer beschädigt haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am Sonntag gegen 21:45 Uhr wegen einer beschädigten Telefonzelle in der Schrutkagasse alarmiert.

Aufgrund der Beschädigungen konnte von einer Zündung eines pyrotechnischen Gegenstandes innerhalb der Telefonzelle ausgegangen werden, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Deshalb wurde in weiterer Folge ein so genanntes sprengstoffkundiges Organ (SKO) hinzugezogen, das den Tatort näher begutachtete. Dieser bestätigte den ersten Verdacht.

"Die Ermittlungen gegen derzeit noch unbekannte Täter sind im Gange", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.