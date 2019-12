Unbekannte wollten Safe loswerden: Spektakuläre Flucht

Ein Zeuge beobachtete am Samstagvormittag vier Personen, die in einem Waldstück im Bereich Amundsenstraße in Wien-Penzing einen Safe aus einem Auto heraus entsorgten. Als die Personen auf den Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten drei von ihnen zu Fuß in den Wald in Richtung Höhenstraße.

Der Fahrzeuglenker flüchtete ebenfalls und fuhr mit dem Auto Richtung Hüttelbergstraße. Der Zeuge verständigte die Polizei. Beamte versuchten daraufhin das Fluchtfahrzeug durch eine Straßensperre anzuhalten. Einem, auf der Fahrbahn quergestellten Funkwagen, wich der Flüchtige über den Gehsteig aus.

Mehrere Autos gerammt

Dort setzte der Fahrer seine spektakuläre Flucht fort, bis er mit einem Fahrzeug zusammenstieß, welches gerade eine Ausfahrt verlassen wollte. Nach dem Zusammenprall fuhr der Verdächtige zurück auf die Straße, wo er ein ihn verfolgendes Polizeiauto rammte.

Sowohl die drei zu Fuß Flüchtenden, als auch der Fahrzeuglenker konnten festgenommen werden. Die Polizei sperrte die Umgebung großräumig ab und ermittelt nun, wer die vier Personen sind und warum sie den Safe entsorgen wollten. Auch der Inhalt des Safes ist momentan noch unbekannt. Die Spurensicherung ist derzeit vor Ort. Außerdem wird eruiert, ob ein derartiges Modell als gestohlen gemeldet wurde.

Die Ermittlungen würden wahrscheinlich erst bis Sonntag nähere Angaben erlauben, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber der APA.

Polizist schwer verletzt

Ein Polizist wurde bei der wilden Verfolgungsjagd schwer verletzt. Neben einem Schädelbasis- und Beinbruch soll er sich mehrere Prellungen zugezogen haben. Es dürfte aber keine Lebensgefahr bestehen. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Beifahrerin des aus der Ausfahrt fahrenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt.