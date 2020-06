Unangekündigte Kontrolle im AKH

In diesem Fall schien uns eine unangekündigte Kontrolle vor Ort das beste Mittel zu sein. Denn nur so kann man sicherstellen, dass die neuen Formulare tatsächlich aufliegen und auch verwendet werden“, sagt Renate Christ, Leiterin der MA 40 (Sozial- und Gesundheitsrecht). Die Aufsichtsbehörde hatte, wie berichtet, vom AKH Wien Nachbesserungen in fünf Punkten gefordert, nachdem sie durch die Prüfung des Falles der abgewiesenen Schwangeren Sandra W. Missstände in der Abteilung für Geburtshilfe festgestellt hatte. Laut Christ sind diese Forderungen nun umgesetzt.

„Der wichtigste Punkt ist die Verbesserung der Kommunikation und Dokumentation“, sagt Christ. Neben der Nachbesserung der bereits bestehenden Formulare führte das AKH auf Anregung der MA 40 auch zwei neue Formulare ein: „Erstkontakt mit Schwangeren“ und „Dokumentation bei der Ablehnung einer Geburtsanmeldung“ heißen sie. Sie sollen sicherstellen, dass sich das Schicksal von Sandra W. nicht wiederholen kann. Wie berichtet, wurde die Wienerin, die damals in der 13. Woche schwanger war, trotz Blutungen im AKH weder untersucht noch aufgenommen.