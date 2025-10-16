Umgestaltung der Gumpendorfer Straße abgesagt: Was dennoch geplant ist

Der Sparstift macht auch vor Projekten in den Bezirken nicht Halt. Ein lang geplantes Unterfangen in Mariahilf wurde auf Eis gelegt: Die Umgestaltung der Gumpendorfer Straße.

Die Ergebnisse einer groß angelegten Bürgerbefragung, die 2023 präsentiert wurde, flossen in die Detailplanung mit ein. Mehr als tausend Personen haben sich beteiligt, das Ergebnis war eindeutig: 89,9 Prozent der Befragten wünschten sich mehr Grün, 86,4 Prozent waren der Meinung, die Gumpi muss "gehfreundlicher" sein, 81,8 Prozent fanden, sie muss "radfreundlicher" sein - und nur 14,2 Prozent gaben an, dass sie "autofreundlicher" sein müssen. Diesen Herbst hätten die letzten Details präsentiert werden sollen, Ende 2026 hätten die Umbauarbeiten beginnen sollen. Aufgrund der budgetären Situation wird daraus aber vorerst nichts, wie Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) am Montag vor Medienvertretern sagte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Architekturbüro Carla Lo Das Rendering wurde nach der Bürgerbefragung entworfen.

„Wir sind bestürzt über die notwendigen Einsparungen der Stadt, haben aber Verständnis dafür, dass Bereiche wie Bildung, soziale Leistungen und die Daseinsvorsorge in gewohnter Qualität Vorrang haben müssen“, sagt dazu Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ). „Gleichzeitig möchten wir die Arbeit und das Herzblut, das die Bürgerinnen und Bürger in das Beteiligungsverfahren investiert haben nicht unberücksichtigt lassen. Daher setzen wir jetzt auf umsetzbare Schritte, die auch ohne große Förderungen realisierbar sind.“ Wie es vorerst weitergeht Schon in den nächsten Wochen will der Bezirk mit den Wiener Linien über Maßnahmen zur Bevorrangung des öffentlichen Verkehrs in der Gumpendorfer Straße beraten. Ab Dezember gibt es eine Grätzl-Ladezone, diese kann von Bewohnern, Zustellern und Unternehmern zum Laden und zum Ein- und Aussteigen genutzt werden.